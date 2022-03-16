Samsung Pay продолжает работу в России - компания

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Сервис бесконтактной оплаты Samsung Pay продолжает работу в России, при этом часть операций может быть недоступна для пользователей, сообщает Samsung.

"Сервис Samsung Pay продолжает свою работу в Российской Федерации", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале компании в РФ.

Там же отмечается, что из-за ограничений международных платежных систем в отношении российских банков в настоящее время могут быть недоступны некоторые операции, среди них - платежи и денежные переводы с помощью Samsung Pay картами Mastercard и Visa российских банков, выпуск новых билетов виртуальной карты "Тройка" в приложении "Метро Москвы".

Ранее выпущенные и уже добавленные в Samsung Pay билеты продолжат работать в столичном транспорте. Платежи по картам "Мир" любых банков работают в Samsung Pay без ограничений, в списке банков на сайте компании в том числе указаны ВТБ, Газпромбанк, Сбербанк и "Тинькофф банк".

Во вторник в пресс-службе российской платежной системы "Мир" РИА Новости сообщили, что ее карты подгружаются в сервисы бесконтактной оплаты Mir Pay, SberPay, Apple Pay и Samsung Pay в штатном режиме. На прошлой неделе платежная система отмечала, что фиксирует большое количество запросов на добавление карт "Мир" разных банков в мобильные платежные сервисы, в связи с чем их подключение может потребовать больше времени.