Х5 открыла объединенный даркстор для экспресс-доставки из "Пятерочки" и "Перекрестка"

X5 Group открыла первый объединенный даркстор для экспресс-доставки товаров сразу двух торговых сетей – "Пятерочка" и "Перекресток", следует из сообщений пресс-службы компании.

Ассортимент даркстора достигает 11 тысяч наименований. Для покупателя заказ будет проходить в привычном режиме – с помощью приложения выбранной торговой сети на базе доступного ассортимента. На старте новый объект будет обрабатывать около 500 заказов в день, что позволит полностью покрыть потребности жителей близлежащих районов и снизить нагрузку с 9 магазинов, которые продолжат работу для посетителей.

Экспресс-доставка из торговых сетей Х5 активно развивается. GMV и количество заказов в прошлом году выросли в 4 раза по сравнению с годом ранее и достигли 30,79 млрд рублей и почти 19,2 млн заказов соответственно. По состоянию на 31 декабря 2021 г., услуга экспресс-доставки была доступна из 1 611 магазинов (923 магазинов "Пятёрочка", 30 дарксторов "Пятёрочка", 655 супермаркетов "Перекрёсток" и трех гипермаркетов "Карусель") в 50 регионах. В 4 кв. 2021 г. среднее количество заказов для экспресс-доставки составило 69,8 тысяч в день, со временем доставки около 60 минут и средним чеком в размере 1 527 руб. в "Пятерочке" и 1 775 руб. в "Перекрестке". Количество заказов в день в 4 кв. 2021 г. достигало 114 тысяч в пиковые дни декабря.