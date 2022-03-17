Снижение цен на металл может стабилизировать строительный сектор

Снижение цен на металл может сыграть роль стабилизирующего фактора в строительном секторе, сообщил Российский союз промышленников и предпринимателей на своем сайте.

Российская металлургия производит около 70 млн тонн стали, из них внутренний рынок способен был "поглотить" не более 40 млн тонн стали. В свою очередь европейский, закрытый теперь рынок ЕС, составлял порядка 12 млн тонн отечественной стали.

Таким образом, на внутреннем рынке качественно меняется ситуация - существенно растёт предложение при снижении внутреннего спроса, за счёт приостановки или закрытия автозаводов и других объективных факторов.

Можно ожидать, что цены в ближайшей перспективе снизятся под влиянием рыночных факторов, а риски чрезмерного государственного ценового регулирования вполне известны.

Кроме того, возможное снижение цен на металл на внутреннем рынке может привести к стабилизации цен на строительные материалы и целом сыграть роль стабилизирующего фактора в строительном секторе.