ЦБ увеличит максимальный размер одной операции в СБП до 1 млн рублей

ЦБ планирует увеличить максимальный размер одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) с 600 тысяч до 1 млн рублей, следует из проекта указания Банка России. Это касается как переводов, так и платежей через СБП.

Такой шаг позволит гражданам совершать мгновенные переводы и оплачивать покупки и услуги через СБП на более крупные суммы. В свою очередь торгово-сервисные предприятия (ТСП) смогут более активно предлагать клиентам оплату через СБП, при которой не требуется банковской карты, - платежи проходят напрямую по счетам. Покупателю достаточно отсканировать QR-код и подтвердить платеж в своем мобильном банке. Кроме того, ТСП смогут сократить издержки на прием безналичных платежей, так как банковские комиссии за прием оплаты через систему в 2,5–3 раза ниже эквайринговых.

Планируется, что новый лимит вступит в силу 1 мая 2022 года.

При этом минимальный лимит переводов в СБП в сутки, который банки могут установить для своих клиентов, сохраняется на уровне не менее 150 тысяч рублей. Лимит бесплатных переводов в месяц также по-прежнему составляет 100 тысяч рублей.