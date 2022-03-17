Правительство утвердило экспериментальный правовой режим для беспилотного такси

Правительство утвердило экспериментальный правовой режим для применения беспилотного транспорта, сообщило ведомство в своем телеграм-канале.

Беспилотные автомобили, участвующие в эксперименте, разработаны специалистами компании "Яндекс". Они будут эксплуатироваться в двух режимах: с водителем-испытателем в салоне и без него.

Использование машин с водителем-испытателем будет разрешено в Москве, Иннополисе в Республике Татарстан и на федеральной территории "Сириус".

Испытания без водителя-испытателя будут разрешены на территориях города Иннополис и центра "Сколково".

Эксперимент позволит использовать беспилотные автомобили в качестве такси в Москве. Первой зоной для запуска выбран район Ясенево.

"При условии успешного прохождения испытаний беспилотные автомобили могут стать органичной частью городской инфраструктуры уже к 2025 году", – отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.