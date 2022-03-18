Суд отклонил иск трейдеров к биржам Москвы и Чикаго по поводу отрицательных цен на нефть

МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в четверг отклонил коллективный иск более 150 российских трейдеров-физлиц, пострадавших от отрицательных цен на нефтяные фьючерсы в апреле 2020 года, поданный ими к Московской бирже, Национальному клиринговому центру (НКЦ) и чикагской бирже CME Group.

"В иске отказать полностью", - говорится в карточке дела в картотеке арбитражных дел. Иск изначально, в июне 2020 года, восемь трейдеров предъявили к Московской бирже и НКЦ. Впоследствии к нему присоединились другие соистцы, а также в январе 2021 года в качестве солидарного соответчика судом была привлечена чикагская биржа CME Group. Истцы требовали взыскать около 280 миллионов рублей причиненных им убытков.

Котировки фьючерсов на нефть WTI (с поставкой в мае) 20 апреля 2020 года впервые в истории упали до отрицательных значений, на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX, входит в группу СМЕ) они достигали минус 40,32 доллара за баррель. На Московской бирже торги этим фьючерсом завершились раньше на отметке 8,84 доллара. А NYMEX по итогам продолжавшихся в тот день торгов определила цену исполнения (экспирации) контракта в минус 37,63 доллара.

Московская биржа 21 апреля торги этим фьючерсом не проводила из-за неготовности брокерских и клиринговых систем к работе с отрицательными ценами, а цену экспирации взяла по обычному регламенту с NYMEX.

По мнению истцов, как ранее пояснили РИА Новости в Национальном союзе трейдеров (НСТ), ведущем этот коллективный иск, в связи с введением Московской биржей ограничений на заключение сделок по фьючерсу ниже 8,84 доллара истцы и их брокеры были лишены возможности закрыть позиции, а в результате исполнения фьючерса по цене минус 37,63 доллара за баррель его владельцы не только потеряли все средства, но и оказались должны контрагентам суммы, многократно превышающие как их вложения, так и все "разумные" ожидания любого участника рынка.

Истцы утверждают, что биржа и НКЦ не приняли эффективных мер предотвращения "сверхубытков" трейдеров, а в правилах СМЕ, по словам соучредителя НСТ Александра Журавлева, указывалось, что минимально возможная цена контракта является положительной, и это ввело в заблуждение инвесторов. При этом ранее суды четырех инстанций, включая Верховный в августе 2021 года, отклонили иск 16 трейдеров, требовавших признать незаконными действия Московской биржи в этой ситуации и взыскать убытки в пользу истцов в диапазоне от 29 тысяч до 11 миллионов рублей.