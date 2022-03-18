События предстоящей недели (21 - 27 марта 2022 года)

Собрание акционеров проведет «Группа Черкизово».

Понедельник, 21 марта

ЦМТ закроет реестр акционеров для участия в годовом собрании.

Вторник, 22 марта

ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» закроет реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 14 апреля. На повестке дня переизбрание ревизионной комиссии компании.

Реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 15 апреля, закроет ПАО «Газпром нефть». Акционеры переизберут совет директоров.

Пятница, 25 марта

ПАО «Группа Черкизово» проведет годовое собрание акционеров.