ЦБ сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 20%

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Центробанк ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 20 процентов годовых, следует из пресс-релиза регулятора.

"Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, в основном связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к четырем процентам в 2024 году", — говорится в документе.

В дальнейшем регулятор намерен принимать решения с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, добавили в ЦБ.

В течение прошлого года Центробанк плавно поднимал ставку — всего было семь повышений, в общей сложности на 4,25 процентного пункта. Еще один процентный пункт прибавился в начале года, ставка выросла до 9,5 процента годовых. Но 28 февраля, после начала военной спецоперации по демилитаризации Украины и нового витка западных санкций, ставку повысили сразу на 10,5 процентного пункта — до 20 процентов.

В ЦБ выразили уверенность, что на фоне кардинально изменившихся внешних условий эта мера поддержала финансовую стабильность и предотвратила неконтролируемый рост цен.

Опрошенные РИА Новости аналитики ожидали такого решения. Экономисты объясняли, что оно будет самым рациональным на фоне высокой геополитической неопределенности и нехватки макроэкономических данных, а также необходимости в дальнейшем стимулировать восстановление экономики.