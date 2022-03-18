В понедельник ЦБ откроет торги ОФЗ на фондовой секции Мосбиржи

Автор: Finam.ru

ЦБ готов открыть торги на фондовой секции Мосбиржи, отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина на выступлении по итогам заседания.

"Мы приостановили торги на Мосбирже, чтобы избежать резких колебаний стоимости ценных бумаг в момент беспрецедентного изменения экономической ситуации. Сейчас мы готовы постепенно их возобновлять", - сказала глава ЦБ.

"В понедельник на фондовой секции Московской биржи откроются торги облигациями федерального займа. Чтобы предотвратить избыточную волатильность и обеспечить сбалансированную ликвидность на этом сегменте в период возобновлению торгов Банк России будет осуществлять покупки ОФЗ. Они будут проводиться в объёмах необходимых для предотвращения рисков для финансовой стабильности. После стабилизации ситуации на финансовых рынках мы планируем полностью продать этот портфель облигаций, чтобы нейтрализовать влияние данной операции на денежно-кредитную политику", - сообщила Набиуллина.