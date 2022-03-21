Погрузка на сети РЖД за неделю выросла на 1,7%

За неделю с 14 по 20 марта погрузка на сети РЖД по сравнению с предыдущей неделей выросла на 1,7%, в том числе во внутрироссийском сообщении - на 2,9%, в экспортном - на 0,5%, следует из сообщений компании.

Больше всего прибавили зерно (+27%), промсырье (+26%), лесные (+16%) и строительные (+4%) грузы, контейнеры (+9%).

По отдельным направлениям фиксируется существенный рост экспортных отправок. Например, через российско-азербайджанский погранпереход Самур с начала марта отправили уже на 11% больше груза, чем за аналогичный период прошлого года, а объем новых заявок от клиентов на это направление вырос в 4 раза. Экспорт через Белоруссию за 20 дней марта увеличился на 85%.

Дефицита грузовых вагонов на сети РЖД нет. По подсчетам компании, сейчас их на 114 тысяч больше, чем нужно для перевозки заявленного объема грузов. Из них 50 тысяч - полувагоны.