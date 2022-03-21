ЦБ РФ установил обязательные резервные требования для расчета резервируемых обязательств

Банк России в связи со вступлением в силу положения ЦБ РФ от 11 января 2021 года № 753-П "Об обязательных резервах кредитных организаций" с 1 апреля 2022 года устанавливает обязательные резервные требования и коэффициенты для расчета резервируемых обязательств кредитных организаций. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций устанавливаются единые нормативы обязательных резервов в размере 2,00% по всем категориям обязательств в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте.

Для банков с базовой лицензией нормативы обязательных резервов устанавливаются в размере 1,00% по всем категориям обязательств в валюте Российской Федерации и 2,00% по всем категориям обязательств в иностранной валюте.

Коэффициенты усреднения обязательных резервов оставлены без изменений:

- для банков с базовой лицензией и банков с универсальной лицензией в размере 0,9;

- для небанковских кредитных организаций в размере 1,0.

Нормативы обязательных резервов и коэффициенты усреднения обязательных резервов будут применяться начиная с расчета размера обязательных резервов за апрель 2022 года.

Для определения величины резервируемых обязательств кредитных организаций - участников операций репо и депозитных сделок с централизованным клирингом Банк России устанавливает коэффициенты по таким операциям, применяемые по обязательствам в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте:

- 0,1 - с 1 апреля 2022 года (применение - начиная с расчета размера обязательных резервов за апрель 2022 года);

- 0,2 - с 1 июля 2022 года (применение - начиная с расчета размера обязательных резервов за июль 2022 года).

Размер корректировочного коэффициента, устанавливаемого в целях определения суммы обязательств кредитной организации перед другими кредитными организациями - резидентами по выпущенным долговым ценным бумагам, подлежащих исключению из состава резервируемых обязательств, оставлен без изменений - в размере 0,2.