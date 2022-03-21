Российский суд запретил Facebook и Instagram за экстремизм

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Тверской суд Москвы в понедельник запретил в России Facebook и Instagram за экстремистскую деятельность, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Решение начнут исполнять немедленно, отметил суд.

Генпрокуратура объяснила иск желанием оградить россиян от дальнейшего нарушения их прав. Так, Instagram проигнорировал более 4,5 тысяч требований об удалении фейков о спецоперации России на Украине и призывы к несанкционированным митингам.

По мнению прокуроров, экстремистская информация угрожает как отдельным людям, там и обществу в целом. Компания, подчеркивает Генпрокуратура, нарушает собственные правила, разрешая призывы к убийствам российских военных.

Прокурор указал, что решение не распространяется на мессенджер WhatsApp, а только за использование сервисов людей наказывать не будут.

В свою очередь представитель Meta возражала, что российские пользователи рассчитывают на эти площадки как платформу для общения. Информация, вызвавшая претензии, составляет лишь ничтожную часть от общего потока, а за нарушения компания уже выплатила штрафы.

При этом в случае блокировки станет недоступной огромное количество "непротиворечивой информации", подчеркнули в Meta.

Ранее Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ".

После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.

Вице-президент Meta Ник Клегг позднее объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta "не потерпит русофобии".

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к Instagram в России из-за призывов к насилию в отношении россиян. С прошлого понедельника Instagram недоступен с российских IP-адресов.

А до этого Роскомнадзор заблокировал в России и Facebook – из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.