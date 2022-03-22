ЦБ начинает подключать к антиотмывочной платформе все кредитные организации

Банк России начинает подключать к платформе "Знай своего клиента" все кредитные организации, сообщил регулятор.

ЦБ предложил всем кредитным организациям постепенно подключаться к платформе "Знай своего клиента" (ЗСК) в пилотном режиме. Это даст им возможность убедиться в готовности своих программно-технических комплексов к полноценному информационному взаимодействию с Банком России с 1 июля 2022 года, как предусмотрено законом, а также избежать технологических проблем.

В течение нескольких месяцев ЦБ предстоит отработать технологию, которая позволит регулятору ежедневно получать от банков информацию об их клиентах (юридических лицах и индивидуальных предпринимателях). Банк России, в свою очередь, будет передавать кредитным организациям сведения об уровне риска клиентов по антиотмывочному законодательству.

В конце прошлого года уже было организовано тестирование платформы с 40 кредитными организациями, в том числе с большинством системно значимых банков.

"Запуск платформы ЗСК позволит снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей и кредитные организации, сконцентрировав внимание последних на работе с высокорисковыми клиентами, доля которых составляет менее 1% от общего количества зарегистрированных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", - сказано в сообщении Банка России.