Глава Минцифры ожидает до конца недели согласования с Минфином поправок в НК по льготам для IT-компаний

Поправки в НК по льготам для IT-компаний, без учета "железа", планируется согласовать с Минфином до конца недели, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в ходе заседания комитета Госдумы по информационным технологиям. Слова Шадаева приводит пресс-служба Минцифры.

Министр указал на важность развития малого бизнеса, поэтому льготы сможет получить любая компания вне зависимости от численности сотрудников. Предлагается также распространить льготы на все интернет-компании, которые зарабатывают на продаже онлайн-рекламы на своих ресурсах и доступе к контенту по подписке. В частности, особенно важен сегмент образовательных интернет-компаний и компаний электронной коммерции (продажа товаров и услуг, онлайн-бронирование и так далее).

"Максут Шадаев рассказал, что до конца недели планируется согласовать с Минфином поправки в налоговый кодекс (без учета железа)", - говорится в сообщении.

Министр отметил, что в 2021 году льготы для ИТ-компаний привели к дополнительным отчислениям в бюджет более 80 млрд рублей.