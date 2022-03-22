Госдума продлила до апреля 2024 года запрет на сложные продукты для неопытных инвесторов

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении и в целом закон, который продляет на два года ограничения, установленных для неквалифицированных инвесторов в отношении облигаций со структурным доходом и производных финансовых инструментов. Он должен вступить в силу со дня официального опубликования.

Действующее законодательство запрещает финансовым организациям до 1 апреля 2022 года заключать с неквалифицированным инвестором или по его поручению и за его счет договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, не на организованных торгах.

А возможность заключения до этой даты с неквалифицированным инвестором или по его поручению и за его счет сделок по приобретению облигаций со структурным доходом, когда размер дохода зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств (например, инфляции, цены фьючерса на нефть или курса валюты), возможен только при наличии положительного результата тестирования инвестора и соблюдении ряда условий.

Закон, проект которого был внесен депутатом Анатолием Аксаковым и сенатором Николаем Журавлевым, продлевает действие этих ограничений до 1 апреля 2024 года, то есть на два года. После этой даты неквалифицированные инвесторы смогут заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, не на организованных торгах при наличии положительного результата тестирования и соблюдении некоторых условий. А облигации со структурным доходом они смогут приобретать уже без необходимости соблюдения установленных сейчас законом условий.

Разработчики обращают внимание, что заключение таких договоров и приобретение облигаций, доход по которым определяется сложными формулами или основан на индексах, рассчитываемых их эмитентом, могут содержать чрезмерные риски для неквалифицированного инвестора. Введение регулирования деятельности, связанной с формированием расчетных цен, индексов и иных показателей, используемых в сложных финансовых инструментах, по их мнению, поможет снизить риски, обеспечить прозрачность и надежность ценообразования по таким инструментам и, тем самым, повысить степень защиты прав розничных инвесторов.

Данная работа запланирована на 2022-2023 годы. Кроме того, на первую половину 2022 года запланирован анализ практики применения процедуры тестирования с целью выявления ее эффективности, достаточности разработанных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка вопросов, а также выработки возможных вариантов совершенствования данной процедуры, указывается в пояснительной записке к законопроекту. В связи с этим снятие с апреля текущего года соответствующих ограничений по допуску неквалифицированных инвесторов к сложным финансовым инструментам Аксаков и Журавлев считают преждевременным.