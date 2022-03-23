Evraz сообщил, что банк-посредник перечислил выплату купонов по евробондам

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости/Прайм. Банк-посредник уведомил Evraz о выплате купонов по евробондам, следует из сообщения металлургической компании.

Ранее в понедельник Evraz сообщил о блокировке выплаты купонов на 18,9 миллиона долларов по еврооблигациям на сумму 704 миллиона долларов банком-посредником, что могло послужить причиной наступления потенциального "события-дефолта".

"В дополнение к объявлению, сделанному 21 марта 2022 года, Evraz (эмитент, компания) сообщает, что лондонский филиал Bank of New York Mellon (основной платежный агент) проинформировал эмитента, что сумма регулярной купонной выплаты, подлежащая выплате 21 марта 2022 года, по непогашенной основной сумме облигаций в размере 704 099 000,00 долларов, со сроком погашения в 2023 году, в настоящее время урегулирована с соответствующим счетом основного платежного агента", - говорится в сообщении.

Отмечается, компания обязуется полностью выполнить свои платежные обязательства, подлежащие оплате 4 апреля 2022 года.

Evraz - вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с производственными активами в России, США и Канаде. Входит в число крупнейших производителей стали в мире по объемам производства. Крупнейшие бенефициары - Роман Абрамович (28,64%), Александр Абрамов (19,32%) и Александр Фролов (9,65%). В 2021 году Evraz снизил выпуск стали на 0,4%, до 13,57 миллиона тонн.