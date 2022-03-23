Банки РФ обязаны распределять всех клиентов по трем группам риска - закон

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости/Прайм. Российские банки обязаны распределять всех клиентов по трем группам риска – высокий, средний и низкий, такая норма закона об антиотмывочной платформе "Знай своего клиента" вступила в силу со вторника.

Президент России Владимир Путин в конце прошлого года подписал закон о создании на базе Банка России информационной платформы "Знай своего клиента", через которую банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов - юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП).

Платформа будет работать по принципу светофора: зеленый цвет - для клиентов, не вызывающих подозрений, красный - для тех, кто с очень большой вероятностью занимается сомнительными операциями, желтый - это те факторы риска, которые требуют от банка более детальной проработки клиента.

По закону полноценно платформа заработает с 1 июля 2022 года. При этом с 22 марта вступает в силу ряд норм, в числе которых – деление клиентов по трем группам риска. Банки и сейчас оценивают степень риска клиента, но деления именно на три уровня риска не было до принятия закона о платформе "Знай своего клиента".

По данным ЦБ, доля высокорисковых клиентов составляет менее 1% от общего количества зарегистрированных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, со вторника вступает в силу норма, согласно которой кредитная организация не имеет права отказать в заключении договора банковского счета или вклада или в одностороннем порядке расторгнуть такой договор с клиентом, который отнесен к низкому уровню риска, то есть входит в "зеленый" сектор.

Ранее во вторник ЦБ сообщил, что начинает подключать к антиотмывочной платформе все банки в пилотном режиме, чтобы избежать технологических проблем ко времени, когда сервис должен заработать.