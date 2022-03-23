Бельгия не вводила ограничения на торговлю алмазами из России - премьер

БРЮССЕЛЬ, 23 мар - РИА Новости. Бельгия не вводила ограничения на торговлю алмазами из России, заявил бельгийский премьер Александр де Кроо.

"Наша страна никогда не принимала мер в отношении алмазного сектора", - сказал премьер, слова которого приводит бельгийское издание Sudinfo.

Он пояснил, что согласно концепции Европейской комиссии, вводимые санкции должны больше ударять по интересам их фигурантов, а не стран ЕС. По данным бельгийских СМИ, в 2021 году Бельгия импортировала российских алмазов на 1,8 миллиарда евро. Бельгийский город Антверпен традиционно является одним из главных мировых центров обработки и торговли алмазами.

Ранее источник в бельгийском правительстве сказал изданию Libre, что потенциальные ограничения в ЕС в отношении российских алмазов просто приведут к тому, что они будут перенаправлены в Дубай.

Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, в ответ на спецоперацию России на Украине. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.