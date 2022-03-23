ЦБ РФ принял решение проводить 24 марта торги в фондовой секции Мосбиржи

Банк России принял решение проводить 24 марта 2022 года торги на Московской Бирже 33 акциями*, входящими в индекс Московской Биржи (IMOEX), в период с 9:50 до 14:00 мск. По указанным бумагам будет установлен запрет коротких продаж.

Торги на срочном рынке контрактами на индекс Московской Биржи и отдельные акции, входящие в индекс Московской Биржи, будут проводиться в период с 10:00 до 14:00 мск в обычном режиме.

По остальным инструментам торги на Московской Бирже пройдут в режиме, аналогичном установленному на 23 марта 2022 года.

Режим работы Московской Биржи на последующие дни будет объявлен на официальном сайте Банка России позднее.

* Перечень акций:

AFKS, AFLT, ALRS, CBOM, CHMF, DSKY, ENPG, FEES, GAZP, GMKN, HYDR, IRAO, LKOH, MAGN, MGNT, MOEX, MTSS, NLMK, NVTK, PHOR, PIKK, PLZL, ROSN, RTKM, RUAL, SBER, SBERP, SNGS, SNGSP, TATN, TATNP, TRNFP, VTBR.