События предстоящей недели (28 марта — 3 марта 2022 года)

Собрания акционеров проведут «Московский кредитный банк», СН-МНГ и РКК «Энергия».

Понедельник, 28 марта

ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» закроет реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 18 апреля. На повестке дня прекращение страховой деятельности.

Вторник, 29 марта

ПАО «НОВАТЭК» закроет реестр акционеров для участия в годовом собрании.

Среда, 30 марта

Акционеры РКК «Энергия» на внеочередном собрании примут решение об увеличении уставного капитала компании.

Четверг, 31 марта

ПАО «Московский кредитный банк» проведет внеочередное собрание акционеров. На повестке дня утверждение аудитора компании.

Акционеры ПАО «СН-МНГ» на внеочередном собрании одобрят сделку с заинтересованностью.