Принимаемые МосБиржей и ЦБ решения говорят о подготовке к торгам депозитарными расписками и иностранными акциями

Автор: Аналитики, УК "ДОХОДЪ"

Многие инструменты на МосБирже (кроме депозитарных расписок и акций иностранных компаний) вновь начали торговаться (пока до 13:50). Биржа также начала расчет всех своих индикаторов (вероятно, включая и заказные индексы IRDIV, IRGRO и пр. - об этом мы узнаем завтра - расчет производится один раз в день). Не торгуемые сейчас инструменты учитываются в индексах по цене на 25 февраля. Некоторые решения, принимаемые биржей и ЦБ говорят о подготовке к торгам депозитарными расписками и иностранными акциями. Здесь все еще есть инфраструктурные проблемы, но, похоже, их можно будет решить. Биржевые фонды, в структуре которых нет депозитарных расписок (например, X5 или Globaltrans) и иностранных акций (например, Полиметалла) могут начать торговаться в самое ближайшее время (это несколько фондов акций и почти все фонды рублевых облигаций). При этом большинство депозитарных расписок и иностранных акций компаний, ведущих основную деятельность в России входят в структуру большинства индексов на российские акции, включая индекс МосБиржи, индексы семейства IR от УК ДОХОДЪ - дивидендных акций IRDIV и акций роста IRGRO. Чтобы запустить торги фондами, следующими этим индексам (например, DIVD, GROD, фонды на индекс МосБиржи) без риска нарушения структуры, необходимо начать торги расписками и иностранными акциями, либо получить разъяснения от Банка России относительно работы этих фондов в подобных условиях. Российские фонды на иностранные ценные бумаги могут начать допускать к торгам в зависимости от имеющегося у них доступа к инвестируемым инструментам в России и на зарубежных рынках. Можно предположить, что быстрее всего могут стать доступны фонды, следующие индексам на акции компаний США (там нет больших санкционных и инфраструктурных проблем). Остальным фондам требуются разъяснения/разрешения на совершения сделок с резидентами "недружественных" стран. Эта работа, вероятна, уже налажена (в начальной стадии), но требует времени. Обращение паев иностранных фондов сталкивается с более серьезными инфраструктурными проблемами, поэтому здесь понадобиться больше времени на то, чтобы понять порядок возобновления торгов. Решение, судя по всему, может быть найдено, но для этого ситуация с санкциями и ответными мерами должна стабилизироваться.

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