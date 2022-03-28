Bloomberg отказывает в предоставлении услуг всем российским клиентам
28 Марта 2022
https://m.oborudunion.ru/company/4247912
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости/Прайм. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников рынка ценных бумаг Bloomberg отказывает в своих услугах всем российским клиентам.
"В данный момент мы не предлагаем услуг новым или существующим клиентам в России", - сообщил Bloomberg в письме РИА "Новости" в процессе перезаключения договора на предоставление доступа к терминалу.
Терминалы Bloomberg предоставляют доступ к системе торговли ценными бумагами и к информации о ценах на мировых биржах и внебиржевых рынках.
Новостное агентство Bloomberg 5 марта сообщило о том, что приостанавливает в России работу своих журналистов. Решение было принято из-за принятия закона об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России.