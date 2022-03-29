Вывоз зерна из РФ составил 34,7 млн тонн в этом сельхозгоду - РЗС

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости/Прайм. Экспорт зерна из России, в период с июля 2021 года по март текущего года составил 34,7 миллиона тонн, из которых 30,3 миллиона тонн - пшеница, скорее всего, экспортная квота будет выбрана, заявил РИА Новости президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский на пресс-конференции.

Ежегодная квота на экспорт зерновых из РФ в страны за пределы ЕАЭС вступила в силу 15 февраля и будет действовать до 30 июня 2022 года. Объем тарифной квоты на вывоз пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) составит 8 миллионов тонн, квота на вывоз ржи, ячменя и кукурузы – 3 миллиона тонн.

"В марте мы наблюдаем резкую активизацию по вывозу и экпортным операциям. Сейчас квота составляет 8 миллионов тонн. Мы можем прогнозировать, на предстоящий период, до нового урожая, что экспортная квота будет выбрана", - заявил глава РЗС.

"Осталось доэкспортировать 4,7 миллиона тонн в рамках квоты. С начала марта вывезено 1,6 миллиона тонн пшеницы. Соответственно, по итогам месяца, выйдем на 1,7 миллиона тонн и примерно такой объем будет вывозиться в оставшиеся месяцы", - добавил он. При этом, по его словам, экспорт ячменя стабильный, но темпы вывоза кукурузы гораздо ниже.

Минсельхоз РФ перестал публиковать еженедельную статистику по экспорту зерна из России после введения временного запрета на экспорт зерновых в страны ЕАЭС. Соответствующее распоряжение 14 марта подписал глава правительства Михаил Мишустин. Ограничения действуют до 30 июня 2022 года и распространяются на пшеницу и меслин, рожь, ячмень и кукурузу.

По данным Международного совета по зерну, которые приводит Минсельхоз, цена на российскую пшеницу четвертого класса (12,5% протеина, FOB Новороссийск) по состоянию на 24 марта за неделю упала на 20 долларов, до 420 долларов за тонну.