Рубль резко укрепляется: доллар ниже 84 рублей, евро ниже 93

Рубль во вторник днем продолжает укреплять позиции, доллар опустился ниже 84 рублей, евро ниже 93, свидетельствуют данные торгов.

К 14:41 мск курс доллара опускался на 6,63%, до 83,8 рубля, евро – на 4,33%, до 92,42.

Максимально доллар снижался сегодня до 83,39, евро – до 92,19.

"Поддержку всем рублевым активам оказывают переговоры делегаций России и Украины. Это первая за три недели очная встреча сторон после почти ежедневного диалога по видеосвязи. Поэтому многие возлагают большие надежды на то, что переговорный процесс привел к определенному сближению позиций делегаций и может приблизить хотя бы временную деэскалацию украинской проблемы", - отмечает Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций".

"В наблюдаемом укреплении российской валюты мы видим отражение реализованных мер по ограничению движения капитала, которые сильно ограничили спрос на валюту. При этом экспортеры, похоже, четко исполняют предписание реализовывать валютную выручку. Возможно, в текущем укреплении рубля есть спекулятивные ожидания того, что частные иностранные покупатели российского газа от "Газпрома" будут вынуждены прийти на рынок и покупать рубли для оплаты поставок, хотя пока риторика однозначно говорит о нежелании европейских властей платить за голубое топливо рублями", - подчеркивает Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции".