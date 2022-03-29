"Еврохим" приобрел контроль в бразильском дистрибьюторе удобрений Fertilizantes Heringer

Дочерняя компания группы "ЕвроХим" завершила покупку контрольного пакета акций в размере 51,48% бразильского дистрибьютора Fertilizantes Heringer SA. Об этом говорится в сообщении "ЕвроХима".

Сделка будет способствовать укреплению производственных и дистрибьюторских возможностей группы в Бразилии.

Как отмечается, Fertilizantes Heringer вносит значительный вклад в сельское хозяйство Бразилии. Она является четвертым по величине дистрибьютором в стране с точки зрения установленной мощности - более 4 миллионов тонн в год.

Также отмечается, что 31 марта 2022 года состоится внеочередное собрание акционеров, на котором будут назначены совет директоров и исполнительный совет Fertilizantes Heringer.