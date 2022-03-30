S7 Group не отказалась от проекта лоукостера Citrus

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости/Прайм. S7 Group на фоне ситуации в авиаотрасли не отказалась от проекта лоукостера Citrus, однако начало полетов на имеющихся в парке самолетах Airbus А319 в ближайшее время не планируется, сообщила РИА Новости представитель компании.

"S7 Group не отказалась от проекта Citrus, однако начало полетов на имеющихся в парке А319 в ближайшее время не планируется", - сказала собеседница агентства.

S7 Group в прошлом году объявила о создании лоукостера Citrus. Предполагалось, что продажа авиабилетов откроется этой весной, а старт полетов был запланирован на июль. Уточнялось, что маршрутная сеть нового перевозчика будет акцентирована на прямых межрегиональных направлениях преимущественно в средней полосе России. Базовыми для лоукостера, как ожидалось, станут аэропорты Казани и Омска. При этом 28 марта в пресс-службе омского аэропорта журналистам сообщили, что Citrus приостановил запуск своей работы в Омске.

Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.