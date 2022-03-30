ВТБ продал первую тонну золотых слитков высшей 999 пробы, сообщает пресс-служба банка. Банк запустил новый продукт для состоятельных клиентов одним из первых на рынке.

Отмечается, что с момента старта продаж золотых слитков ВТБ получил более 200 заявок от клиентов. Чаще всего клиенты приобретают слитки весом 1 кг. Средний вес сделки – 5 кг.

"Исторически золото всегда было защитным инструментом, показывающим свои лучшие качества на горизонте 3-5 лет. В ситуации с большой долей неопределенности этот актив позволит диверсифицировать портфель, зафиксировать свои сбережения и сохранить капитал для будущих поколений. Приобретать золотые слитки с ВТБ сейчас удобно, быстро и выгодно, поскольку стоимость формируется на базе рыночной котировки с минимальным спредом", - прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер, старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking и "Привилегии".

В ВТБ ожидают, что спрос на золото будет расти и далее на фоне отмены с 1 марта НДС 20% на покупку драгоценных металлов физическими лицами.