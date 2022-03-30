Минсельхоз РФ предлагает обнулить ставку НДС при реализации семян отечественной селекции

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости/Прайм. Минсельхоз РФ подготовил предложения по изменению налогообложения с установлением нулевой ставки НДС при реализации всех семян отечественной селекции, заявил глава ведомства Дмитрий Патрушев.

"В условиях санкционного давления мы подготовили предложения по изменению налогообложения с установлением ставки ноль при реализации всех семян отечественной селекции для поддержки отечественных селекционеров и семеноводов", - сказал он в ходе заседания комитета Госдумы по аграрным вопросам.

Патрушев отметил, что министерство уже занимается согласованием этого предложения. "Думаю, что в целом с учетом того, что потенциально могут возникнуть сложности с завозом семян импортных, эта тема может быть поддержана", - сказал глава ведомства.

Он подчеркнул, что министерство также будет активно развивать, "в том числе, возможно, через систему "капексов" (возмещение прямых затрат - ред.)", те предприятия, которые смогут производить семенную продукцию. "Эта работа тоже ведется, и я думаю, что она принесет соответствующие позитивные результаты", - добавил Патрушев.