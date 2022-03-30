"Сбербанк" аннулирует заявки на ипотеку, одобренные до повышения ставок
30 Марта 2022
https://56orb.ru/news/society/03-04-2019/sberbank-zapustil-besplatnuyu-uslugu-surdoperevoda-po-vsey-rossii
Автор: Finam.ru
"Сбербанк" с 31 марта аннулирует заявки на ипотеку, одобренные до повышения ставок. "Если заявка была одобрена до 1 марта, то для выхода на сделку с 31 марта и позже, клиентам надо будет подать новую заявку на ипотеку и получить положительное решение банка", - пояснили РИА Новости в банке
Такое решение кредитная организация объясняет значительным увеличением ставок по ипотеке. Банк России на экстренном заседании 28 февраля повысил ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых.
При этом несколько риелторов рассказали РИА Недвижимость, что "Сбер" в конце марта отменил все одобренные на старых условиях ипотеки, не предупредив заемщиков, хотя у них уже были назначены сделки по покупке жилья.