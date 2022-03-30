"Сбербанк" аннулирует заявки на ипотеку, одобренные до повышения ставок

Автор: Finam.ru

"Сбербанк" с 31 марта аннулирует заявки на ипотеку, одобренные до повышения ставок. "Если заявка была одобрена до 1 марта, то для выхода на сделку с 31 марта и позже, клиентам надо будет подать новую заявку на ипотеку и получить положительное решение банка", - пояснили РИА Новости в банке

Такое решение кредитная организация объясняет значительным увеличением ставок по ипотеке. Банк России на экстренном заседании 28 февраля повысил ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых.

При этом несколько риелторов рассказали РИА Недвижимость, что "Сбер" в конце марта отменил все одобренные на старых условиях ипотеки, не предупредив заемщиков, хотя у них уже были назначены сделки по покупке жилья.