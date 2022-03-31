Glencore признала, что не может в нынешних условиях продать доли в En+ и "Роснефти"

Автор: РИА Новости

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости/Прайм. Швейцарская Glencore пришла к выводу, что в текущих условиях не видит реалистичных вариантов, как выйти из капитала "Эн+ Груп" (En+ Group) и "Роснефти", сообщает компания.

"Glencore пришла к выводу, что в нынешних условиях не имеет реалистичного способа выйти из этих долей", - говорится в релизе.

Компания заявила в начале марта о пересмотре своей деятельности в РФ, включая вопрос долей участия в "Эн+ Груп" и "Роснефти", из-за военного конфликта на Украине. Доля компании в En+ составляет 10,55%, в "Роснефти" - 0,57%, подтвердила компания в релизе. Glencore вновь отметила, что осуждает действия российский властей на Украине.

Фирма также объявила, что не будет вступать в новые торговые операции в отношении сырья российского происхождения, если иное не будет предписано соответствующими государственными органами. Glencore отметила, что будет продолжать выполнять обязательства по ранее заключенным контрактам при условии соблюдения всех применимых санкций и в тех случаях, когда это является возможным и безопасным.

Glencore - одна из крупнейших в мире диверсифицированных компаний, работающих в области полезных ископаемых - является и производителем, и трейдером сырьевых товаров, включая энергоресурсы, металлы и продукцию сельского хозяйства. Штаб-квартира расположена в швейцарском Бааре.