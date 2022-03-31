"Магнит" запустил собственную курьерскую доставку

"Магнит" начал тестировать в Москве экспрессдоставку за 60 минут силами собственных курьеров, сообщил ритейлер.

На первом этапе пул курьеров будет ограничен десятком доставщиков, а сервис будет работать только в столичном районе Бирюлево, где расположен один из дарксторов компании. Предполагается, что в рамках пилота курьеры "Магнита" будут обрабатывать до 200 заказов в сутки. Параллельно с собственными курьерами осуществлять доставку онлайн-заказов из приложения "Магнит Доставка" будут и партнеры компании.

Курьеры "Магнита" будут обеспечены фирменной униформой в красно-черно-белых цветах. Доставка будет осуществляться как пешими курьерами, так и курьерами на велосипедах и автомобилях, а в дальнейшем в том числе и на брендированном транспорте.

Стоимость доставки в пилотной зоне не изменится: она останется бесплатной для заказа на сумму от 500 рублей. Пилот продлится несколько недель, в течение которых компания протестирует операционную модель, технические аспекты сервиса, а также оценит эффективность. Если тестирование пройдет успешно, "Магнит" тиражирует сервис на несколько других районов Москвы с наиболее высокой плотностью заказов, которая обеспечит экономическую эффективность сервиса.

В районах с более низкой плотностью заказов доставку, как и прежде, будут выполнять партнеры компании.