QIWI может объявить buyback

QIWI проведет внеочередное общее собрание акционеров 16 мая 2022 года, сообщила компания. На внеочередном собрании акционеров на утверждение будет вынесена программа обратного выкупа.

По рекомендации совета директоров QIWI акционерам предлагается одобрить приобретение компанией напрямую или через любую из ее дочерних структур обыкновенных акций QIWI, представленных АДА, котирующимися на рынке Nasdaq Global Select и Московской бирже, а также уполномочить совет директоров выкупить обыкновенные акции QIWI, представленные АДА.

В рамках программы компания может выкупить с рынка до 10% своих акций.

Целью программы buyback является поддержание ликвидности акций компании, а также долгосрочная программа мотивирования менеджмента.