НЛМК не будет раскрывать отчетность за 1 квартал, опубликует за 6 месяцев
1 Апреля 2022
https://bel.ru/news/society/26-05-2020/gruppa-nlmk-realizuet-programmu-sotsialnoy-pomoschi-na-fone-pandemii-covid-19?dont_show_mobile_version=yes
Группа НЛМК приняла решение не публиковать финансовую отчетность за 1 квартал 2022 года в связи с отсутствием у существенной части инвестиционного сообщества возможности осуществлять сделки с ценными бумагами компании. Об этом сообщила компания.
Компания планирует раскрыть финансовые результаты за 6 месяцев 2022 года в соответствии с опубликованным календарем раскрытий.
Вопросы выплаты дивидендов за 1 квартал 2022 года и 4 квартал 2021 года будут рассмотрены советом директоров в июне 2022 года в рамках подготовки рекомендаций для годового собрания акционеров. В текущих условиях менеджмент будет рекомендовать Совету директоров не выплачивать дивиденды за 4 квартал 2021 и 1 квартал 2022 года.