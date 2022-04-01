НЛМК не будет раскрывать отчетность за 1 квартал, опубликует за 6 месяцев

Группа НЛМК приняла решение не публиковать финансовую отчетность за 1 квартал 2022 года в связи с отсутствием у существенной части инвестиционного сообщества возможности осуществлять сделки с ценными бумагами компании. Об этом сообщила компания.

Компания планирует раскрыть финансовые результаты за 6 месяцев 2022 года в соответствии с опубликованным календарем раскрытий.

Вопросы выплаты дивидендов за 1 квартал 2022 года и 4 квартал 2021 года будут рассмотрены советом директоров в июне 2022 года в рамках подготовки рекомендаций для годового собрания акционеров. В текущих условиях менеджмент будет рекомендовать Совету директоров не выплачивать дивиденды за 4 квартал 2021 и 1 квартал 2022 года.