МЭР РФ объяснило условия проведения компаниями buy back в упрощенном порядке

Минэкономразвития РФ объяснило условия проведения компаниями buy back в упрощенном порядке.

Как говорится в сообщении ведомства, на заседании правительства поддержан законопроект МЭР, который позволит публичным обществам в упрощенном порядке приобретать собственные акции на организованных торгах. Для этого публичное общество должно разработать и утвердить на общем собрании акционеров или совете директоров общества специальную программу приобретения акций.

Решением о программе приобретения акций должны быть предусмотрены основные условия ее реализации: количество приобретаемых акций, цель приобретения акций, период действия программы приобретения акций.

Согласно законопроекту, вся программа, которая включает в себя период приобретения акций и период реализации акций на цели программы, может длиться не более 2-х лет. При этом сам период приобретения акций, в течение которого публичное общество может выкупать свои акции, длится не более одного года с даты начала действия программы.

Информация о такой программе должна быть раскрыта. Кроме того, сделки с акциями по программе должны осуществляться с привлечением брокера. Это поможет избежать попыток манипулирования рынком, соблюсти независимость при совершении сделок, а также предотвратить конфликт интересов.

Законопроектом устанавливается единое регулирование акций, принадлежащих самому обществу. Вне зависимости от основания, по которому акции перешли к обществу, пока они в его владении они: не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, не признаются находящимися в обращении, по ним не начисляются дивиденды. При этом, контроль за соблюдением ограничений и требований будет осуществлять само ПАО.

"Упрощение процедуры обратного выкупа важно, например, для программ мотивации управленцев. Новые правила расширят возможности стимулирования менеджмента активнее работать для развития своей компании. Подобная мотивация заключается в предоставлении возможности менеджменту общества стать его акционером и получать в будущем определенный доход от роста стоимости полученного пакета акций. Другими словами, чем лучше работа менеджмента компании, тем выше прибыль компании и, соответственно, выше стоимость пакета акций менеджмента на бирже", - объясняет министерство в своем сообщении.

На текущий момент подобные предложения о внедрении программ мотивации в публичных обществах, чьи ценные бумаги допущены к организованным торгам, содержатся в кодексе корпоративного управления (рекомендован Банком России). Такие мотивационные программы предполагается использовать для долгосрочной мотивации исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников. Действующая в России процедура приобретения обществом собственных акций имеет ряд особенностей, такие как временные затраты на ее реализацию, а также "фиксированная" цена выкупа, которые не позволяют быстро и эффективно использовать данный инструмент.

"Предлагаем компаниям упрощенный порядок выкупа собственных акций (buyback). Иными словами, российские компании смогут выйти и выкупить так называемые казначейские акции. Для этого мы максимально упрощаем все процедуры, что в конечном итоге позволит поддержать капитализацию акций, а значит залоги, инвестиции и кредитование", - отметил министр экономического развития России Максим Решетников.

Законопроект вносит изменения в законы "Об акционерных обществах" и "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".