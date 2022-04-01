События предстоящей недели (4 — 10 апреля 2022 года)

Собрания акционеров проведут «Наука-Связь» и «Квадра».

Понедельник, 4 апреля

Реестр акционеров для участия в годовом собрании акционеров закроет ПАО «Группа ЛСР».

Вторник, 5 апреля

Акционеры ПАО «Наука-Связь» на внеочередном собрании определят количественный состав совета директоров.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров, которое состоится 28 апреля, составит НК «Русснефть». На повестке дня переизбрание совета директоров, ревизионной комиссии и одобрение ряда сделок.

Реестры акционеров для участия в годовых собраниях закроют «Распадская» и «Московская биржа»

Четверг, 7 апреля

Внеочередное собрание акционеров проведет ПАО «Квадра». На повестке дня переизбрание совета директоров компании.

Воскресенье, 10 апреля

Реестр акционеров для участия в годовом собрании закроет ПАО «Абрау-Дюрсо».