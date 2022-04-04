Правительство выделило 21,5 млрд рублей на меры поддержки IT-отрасли

В 2022 году из резервного фонда правительства РФ на меры поддержки IT-отрасли будет направлено 21,5 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

Часть средств пойдёт на субсидирование процентной ставки по кредитам для компаний, работающих в сфере цифровых технологий, – она не должна превышать 3%. В правительстве рассчитывают, что это позволит обеспечить льготы для реализации как минимум 75 проектов по цифровой трансформации.

Кроме того, будут увеличены максимальные размеры грантов, предоставляемых на реализацию проектов. Всего на эти цели будет выделено 14 млрд рублей.

Ещё одно направление поддержки – льготная ипотека для сотрудников компаний. Для них процентная ставка по кредитам, взятым в 2020–2022 годах, будет снижена до 5% годовых. Выделенные на эти цели 1,5 млрд рублей помогут улучшить жилищные условия 10 тысяч граждан, расчитывают в правительстве.

Распоряжение подготовлено для реализации указа президента "О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации".