Сервис Conomy DATA

Уважаемые подписчики, во время кризисов качественная информация вдвойне важна. Conomy для получения информации использует открытые и надёжные источники. В первую очередь это отчётность, документы, сообщения эмитентов ценных бумаг и сведения, установленные к раскрытию Центробанком и организаторами торгов. На основе этих данных мы рассчитываем фундаментальные коэффициенты, описывающие деятельность компаний.

Всю информацию о эмитентах вы можете не только найти на сайте Conomy, но и получить по API из сервиса Conomy DATA.

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