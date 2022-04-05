Реакция рынка на приобретение акций Twitter Илоном Маском весьма оптимистична

На торгах в понедельник, 4 апреля, акции американской социальной сети Twitter подскочили на 27,12% после раскрытия информации со стороны SEC о том, что глава Tesla и SpaceX Илон Маск приобрел 9,2-процентную долю в компании.

Реакция рынка на приобретение акций Илоном Маском выглядит весьма оптимистичной. Наличие знакового акционера может принести некоторые дивиденды.

Возможно, инвесторы рассчитывают на то, что это только начало, что интерес со стороны Маска носит стратегический характер, и за этим могло бы последовать увеличение его доли. Кто-то рассчитывает на увеличение внимания к бизнесу Twitter со стороны Маска, что могло бы пойти на пользу платформе, которая долгое время находится в тени более крупных и успешных социальных сетей.

Но у Twitter наблюдается проблема с монетизацией своего сервиса, что, возможно, связано с особенностью платформы, основанной на коротких сообщениях. Поэтому, даже внимание со стороны Маска может не помочь решению проблемы монетизации.

Для Маска крупная доля в Twitter может быть еще обусловлена его личным предпочтением общаться со своей аудиторией через эту платформу.