Danone не планирует останавливать деятельность и уходить с российского рынка - компания

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости/Прайм. Позиция французской компании Danone в отношении ее деятельности в России не изменилась: останавливать деятельность и уходить с рынка РФ она не планирует, сообщили РИА Новости в российской пресс-службе компании.

Ранее во вторник агентство Рейтер со ссылкой на источник сообщило, что Danonе рассматривает возможность ухода из РФ. Источник отмечал, что на данном этапе никакого решения не принято. В марте Danonе сообщала, что решила приостановить все инвестиционные проекты в России, но продолжит производство и дистрибуцию молочных продуктов и детского питания.

"Позиция компании Danone в отношении ее деятельности в России не изменилась. Останавливать нашу деятельность в России и уходить с рынка мы не планируем", - сообщили в компании.

В Danone подчеркнули, что главные приоритеты компании сейчас - это безопасность сотрудников и обеспечение бесперебойной работы бизнеса. "Такого рода сообщения могут заслуживать уважения и доверия только в случаях, когда источником является сама компания. Компания Danone не делала таких заявлений", - добавили в пресс-службе.