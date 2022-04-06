Брокерские счета на Мосбирже в марте открыли 753 тысячи частных инвесторов

Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, на конец марта 2022 года составило 18,9 млн (+753 тыс. за март), говорится в сообщении торговой площадки. Ими открыто 31,8 млн брокерских счетов.

В марте 2022 года сделки на фондовом рынке совершали 1,9 млн человек. Количество торговых дней в марте на рынке акций – 6, на рынке облигаций – 9.

Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в марте составила 61,7%, в объеме торгов облигациями – 36,1%, на спот-рынке валюты – 6,7%, на срочном рынке – 68,9%.

По итогам марта 2022 года количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составило 5,4 млн. Оборот по ИИС с начала 2022 года превысил 596,5 млрд рублей, в структуре оборота 88% составили сделки с акциями, около 3% – с облигациями, 9% – с биржевыми фондами.

Регионы – лидеры по количеству открытых ИИС: Москва (порядка 600 тыс.), Московская область (335,1 тыс.) и Санкт-Петербург (260,1 тыс.). Из остальных регионов в топ-3 вошли Свердловская область (178,1 тыс. счетов), Республика Башкортостан (171,2 тыс. счетов) и Краснодарский край (161,3 тыс. счетов).

В марте 2022 самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов самыми популярными были акции "Газпрома" (28,6%), обыкновенные и привилегированные акции "Сбербанка" (20,9% и 5,7% соответственно), акции "Норникеля" (11,9%), "ЛУКОЙЛа" (9,5%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (6,2%), акции "Роснефти" (4,7%), "Яндекса" (4,6%), "АЛРОСА" (4%), "НЛМК" (3,9%).