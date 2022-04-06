Positive Technologies отчиталась за 2021 год. Positive Technologies - это российская компания в сфере информационной безопасности. Вижу в ней перспективы, о чём писал ранее.

На днях компания выпустила аудированный отчёт за 2021 год. Результаты порадовали и подтвердили предварительные данные:

Также Positive Technologies попадает под льготы для IT-компаний от государства. Например, она освобождается от налогов за 2022-2024 гг., а также от проверок со стороны властей.

Что в итоге. Positive Technologies - одна из немногих российских компаний, кто в выигрыше от санкций. Проблема кибербезопасности становится актуальнее, серьёзных конкурентов после ухода иностранных компаний нет, а льготы от государства ей только на руку.

Все это привело к тому, что продажи за 1 квартал выросли на 208%. Руководство уже ставит цель увеличить выручку по итогам года с ₽7,1 до ₽11-14 млрд, а это практически удвоение бизнеса.

В конце марта я уже писал об этой компании, с тех пор её акции выросли на 28%. Если рассматривать на долгосрок - то это хороший кандидат на включение в портфель, присмотритесь.

Автор: Коваленко Евгений, автор Telegram-канала "Лимон на чай"

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