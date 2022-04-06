Авиакомпании РФ будут ежемесячно получать субсидии за перевозки пассажиров

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости/Прайм. Российские авиакомпании на фоне санкций и ситуации в отрасли будут ежемесячно получать субсидии - но именно за перевозки пассажиров, а не просто на компанию, заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев в эфире телеканала "Россия 24".

"Будет оказана впервые огромная поддержка операционной деятельности авиакомпаний, по методике Минтранса, сейчас утверждена и принята, она будет применяться впервые. Авиакомпании получат не просто субсидию на поддержку своих кассовых разрывов, операционных убытков - они получат субсидию только в случае перевозки пассажира. То есть ежемесячно по окончании месяца авиакомпании будут предоставлять свои данные о перевозке пассажиро-километров, то есть сколько пассажиров на какую дистанцию они перевезли", - сказал он.

"И по итогам месяца Росавиация будет изучать, сравнивать эти документы, и мы будем выплачивать субсидию, которая рассчитана Минтрансом и утверждена. Это довольно серьезное подспорье для организации работы с пассажирами. Но именно, хочу подчеркнуть, авиакомпании получат не прямую субсидию на себя, а только за перевозку пассажиров, что, на наш взгляд, должно стимулировать авиакомпании в организации перевозок пассажиров", - продолжил министр.

Президент РФ Владимир Путин 31 марта на совещании по развитию авиаперевозок и авиастроению предложил запустить программу компенсации части стоимости авиабилетов на внутренних рейсах. На программу, как отмечал президент, планируется направить 100 миллиардов рублей.