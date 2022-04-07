Высвобождаемый объем рынка информационной безопасности в РФ - около 80 млрд рублей, заявил операционный директор компании Positive Technologies Максим Пустовой.

"В 2022 году мы вступили в новую реальность. И в чем заключается новая реальность? К сожалению, Россия подвергаюсь беспрецедентному росту кибератак. Речь о госструктурах и частных компаниях. В качестве инициаторов этих атак выступают не какие-то известные группировки, а широкий круг лиц. Более того, появились технологии, которые позволяют вовлекать любое частное лицо, которое желает поучаствовать в кибератаке на какую-то компанию. Что это означает для бизнеса? С начала февраля мы перешли на круглосуточный режим работы. Обращается большое количество компаний с просьбой защитить их инфраструктуру. Таким образом, сейчас у Positive Technologies беспрецедентный спрос на свои услуги и продукты. Этот рост кратный", - отметил эксперт в ходе онлайн-конференции.

По его словам, еще одной важной составляющей новой реальности является изменение конкурентного ландшафта. "Большинство компаний ушло либо некрасиво, либо их продукт обновился естественным образом, но перестал работать у клиента. Часть из них ушла более деликатно, объявив о том, что больше не готова поддерживать свои решения. И сегодня Positive Technologies является компанией первого выбора, когда речь идет о том, чтобы найти решение для защиты... Но, если говорить о рынке, о том, каков объем рынка кибербезопасности РФ. В 2021 году он вырос процентов на 20 по отношению к 2020 году. Доля продуктов иностранных поставщиков, которые уже покинули Россию, составляет около 80 млрд рублей. Это означает, что эта доля рынка, которая падает в руки Positive Technologies, и вопрос здесь - успеть взять и переварить ее. Этот процесс, который занимает как минимум несколько месяцев", - добавил менеджер.