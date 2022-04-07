Несколько китайских компаний в марте уже расплатились за уголь из РФ юанями - СМИ

Автор: РИА Новости

ПЕКИН, 7 апр – РИА Новости. Несколько китайских компаний оплатили в марте российский уголь юанями, при этом первые поставки в КНР угля, оплаченного китайской нацвалютой, должны состояться в апреле, пишет портал финансовой информации "Цзиньтоу ван".

Президент РФ Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны ЕС и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют. Затем президент подписал соответствующий указ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в конце марта, что считает правильным расширить список экспортируемых за рубли товаров, включив в него в том числе нефть и уголь.

Еврокомиссия ранее предложила пятый пакет санкций в отношении России, который состоит из шести элементов, среди них – запрет на импорт угля. Как писало в среду агентство Рейтер, в четверг послы ЕС одобрят запрет на импорт угля из РФ, однако мера вступит в силу с середины августа - на месяц позже, чем планировалось.

"И в этот решающий момент оплаченные юанями уголь и нефть из России вскоре прибудут в Китай и официально поступят на китайский рынок", - говорится в сообщении. Так, согласно сведениям Fenwei Energy Information Service, на которые ссылается "Цизньтоу ван", несколько китайских компаний в марте заплатили за покупку российского угля и нефти юанями, а первая партия угля, оплаченного нацвалютой Китая, будет доставлена в страну уже в этом месяце.

Портал отмечает, что на протяжении долгого периода времени доллар сохранял ведущую роль в глобальной торговле, однако в последние годы доллар перестал быть единой мировой торговой валютой, и китайский юань постепенно укрепляет свои позиции.

Российские компании уже долгое время работают над возможностью взаиморасчетов в юанях при поставке нефти в Китай. В мае 2016 года газета "Ведомости" со ссылкой со ссылкой на "Газпром нефть" сообщала, что компания всю нефть сорта ВСТО в 2015 году продавала в КНР за юани. Аналогичную возможностью рассматривала и "Роснефть", сообщало издание. В феврале 2021 года "Газпром нефть" объявила, что полностью перевела с долларов на юани расчеты за заправку самолетов российских авиакомпаний в аэропортах Китая.

В 2018 году СМИ со ссылкой на главу "Новатэка" Леонида Михельсона сообщали, что компания рассматривает возможность продажи в будущем части сжиженного природного газа (СПГ) в Китай в юанях. В свою очередь вице-премьер РФ Александр Новак в марте также комментировал этот вопрос. Он заявлял, что доверие к торговле нефтью в долларах и евро подрывается из-за санкций, и в перспективе при расчетах нужно активно переходить на национальные валюты.