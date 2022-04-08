TCS Group выделит российский сегмент бизнеса

Совет директоров TCS Group Plc одобрил выделение российского сегмента бизнеса, а также утвердил передачу акционерных прав в его отношении управляющей компании, контролируемой российской командой менеджеров "Тинькофф банка" во главе с его председателем правления Станиславом Близнюком, следует из сообщений группы.

"Выделение российского сегмента облегчает процесс передачи управленческой команде банка, состоящей из российских резидентов, всех полномочий для обеспечения стабильной и эффективной работы российского системно значимого "Тинькофф банка" и связанных и/или аффилированных с ним компаний, включая ООО "ТКС", "Тинькофф страхование", "Тинькофф Мобайл"", - говорится в сообщении группы.

Данные изменения вступят в силу после получения всех необходимых одобрений регуляторов РФ.