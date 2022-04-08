События предстоящей недели (11 — 17 апреля 2022 года)

Собрания акционеров проведут «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», «Газпром нефть» и ЦМТ.

Понедельник, 11 апреля

ДВМП закроет реестр акционеров для участия в годовом собрании.

Четверг, 14 апреля

Внеочередное собрание акционеров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» переизберет ревизионную комиссию общества.

Пятница, 15 апреля

Акционеры ПАО «Газпром нефть» на внеочередном собрании определят количественный состав совета директоров компании.

Годовое собрание акционеров проведет ЦМТ.

Реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, назначенном на 27 апреля, закроет ПАО «Группа Позитив». На повестке дня вопрос выплаты дивидендов.

Суббота, 16 апреля

Реестр акционеров для участия в годовом собрании закроет ПАО «Пермьэнергосбыт».

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров, назначенном на 11 мая, закроет ГК «ТНС энерго». На повестке дня одобрение ряда сделок.

Воскресенье, 17 апреля

Реестры акционеров для участия в годовых собраниях закроют «Куйбышевазот», «Саратовэнерго» и «Тамбовская распределительная компания».