Производство золота в РФ возросло в январе на 3,7%

Производство золота в России возросло в январе 2022 года на 3,7% г/г, следует из сообщений Минфина РФ.

Так, производство золота в стране составило в рассматриваемом периоде 19,62 тонны (за январь 2021 – 18,92 тонны), в том числе:

- добычного – 16,44 тонны (за январь 2021 – 15,56 тонны),

- попутного – 1,27 тонны (за январь 2021 – 1,17 тонны),

- вторичного – 1,91 тонны (за январь 2021 – 2,19 тонны).

Производство серебра, в свою очередь, за январь 2022 года составило 64,24 тонны (за январь 2021 – 68,34 тонны), в том числе:

- добычного – 31,16 тонны (за январь 2021 – 33,86 тонны),

- попутного – 21,37 тонны (за январь 2021 – 21,94 тонны),

- вторичного – 11,71 тонны (за январь 2021 – 12,54 тонны).