Авиакомпании сообщили о потребности в минимум 150 SSJ100 - глава ОАК

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости/Прайм. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) может производить до 40 российских самолетов SSJ100 в год, все зависит от перевозчиков: пока авиакомпании сообщили о потребности в минимум 150 самолетах, сообщил глава ОАК Юрий Слюсарь.

"В зависимости от потребностей авиакомпаний, мы планировали 20, возможно, речь будет идти о 30 самолетах в год. Технологически мы способны делать до 40 самолетов "Суперджет", в том числе с российскими комплектующими. Все будет зависеть от потребностей рынка. Пока авиакомпании говорят, что минимум еще 150 самолетов, чтобы в новой структуре рынка удовлетворить спрос, им будет необходимо", - сказал Слюсарь в интервью на телеканале "Россия 24".

Он добавил, что сейчас обсуждаются темпы поставок этих самолетов.

Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние примерно до 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, а в коммерческую эксплуатацию был запущен в 2011 году. Сейчас ОАК работает над новым вариантом самолета - максимально импортозамещенного SSJ New.