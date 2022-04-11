Банк России смягчил временный порядок операций с наличной валютой

Граждане, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года и которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов, с 11 апреля 2022 года смогут получить наличными не только доллары, но и евро, сообщил ЦБ.

Общий лимит снятия сохраняется - $10 тысяч или их эквивалент в евро и действует до 9 сентября. Средства сверх лимита с валютных счетов граждане в течение действия временного порядка по-прежнему смогут получить в рублях.

Конвертация при необходимости проводится по курсу банка, но выдаваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной с использованием официального курса Банка России на день выдачи.

Кроме того, Банк России возобновляет с 18 апреля 2022 года возможность для банков продавать наличную валюту гражданам, но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года.