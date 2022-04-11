"Интеррос" приобретает всю долю Societe Generale в "Росбанке"

Компания "Интеррос" приобретет всю долю французской банковской группы Societe Generale в российском "Росбанке" и его страховом бизнесе, сообщил будущий владелец.

Условия сделки были согласованы в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Закрытие сделки должно произойти в течение нескольких недель после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов.

Росбанк останется привилегированным партнером Societe Generale в России.

Президент "Интерроса" Владимир Потанин отметил, что рассматривает в качестве приоритета для "Росбанка" интеграцию цифровых технологий и продуктов в традиционные банковские сервисы.

По условиям сделки между Societe Generale и "Интеррос", последний обеспечит преемственность управленческой команды "Росбанка" во главе с председателем правления Ильей Поляковым, сообщил банк.